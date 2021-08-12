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Сводка новостей от 12 августа 2021

Греция горит огнём
Греческие власти заявили, что насчитали в стране уже 56 лесных пожаров, и их количество только возрастает…

Лесной пожарНа территории Греции в этом году происходит настоящее бедствие. Из-за засухи в стране наблюдается уже 56 лесных пожаров. Об этом сообщил 6 августа на брифинге заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас, передаёт ИА REGNUM.

По его словам, к непотушенным ранее пожарам на днях добавились новые.

«Со вчерашнего дня у нас выявлено несколько новых пожаров, они добавились к тем огневым фронтам, с которыми мы ранее столкнулись по всей территории страны. На данный момент у нас 56 открытых пожаров, наиболее серьёзные из них в Аттике, на Эвбее, в Мессинии, Восточном Мани, Толофоне в Фтиотиде, в Гревене и Илии, сегодня мы сталкиваемся с новым фронтом в Древней Олимпии. Там прилагаются усилия, чтобы взять его под контроль», — сказал Хардалиас.

При этом чиновник отметил, что огонь наносит ущерб предприятиям и жилым домам. Кроме того, пожары затруднили электроснабжение некоторых районов Греции.

«Работают 450 пожарных с 40 пешими группами и 150 автомобилями», — сказал Хардалиас, добавив, что к борьбе с огнём уже присоединился российский противопожарный самолёт-амфибия «Бериев».

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