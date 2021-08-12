Предстоятель Грузинской Церкви призвал не смотреть на других в вопросе вакцинации, а принимать решение о прививке самостоятельно, посоветовавшись со своим лечащим врачом…

Грузинский Патриарх Илия: Согласие или отказ от вакцинации того или оного духовного лица не может быть примером для других

Согласие или несогласие какого-либо владыки или даже Патриарха на вакцинацию от COVID-19 не может быть примером для подражания для остальных верующих, поскольку прививка — вещь сугубо добровольная и её совершение зависит от многих медицинских факторов. Об этом regnum.ru/news/society/3342784.html">говорится в открытом письме Грузинского Патриарх Илии, обнародованном 11 августа на сайте Грузинской Патриархии, сообщает ИА REGNUM.

Патриарх Илия прокомментировал сообщения, которые распространяются в соцсетях о том, что он якобы записался на прививку в пятницу 13 августа.

«Привьётся ли Патриарх, это не может быть определяющим для других. Положительное или отрицательное отношение того или иного духовного лица к вакцинации не может быть примером, поскольку — это часть медицинской сферы, требующая индивидуального подхода и выходит за пределы нашей компетенции», — говорится в письме.

Предстоятель Грузинской Православной Церкви также выступил за то, чтобы вакцинация была сугубо добровольной, и по его словам, в адрес тех, кто отказывается от прививки, не должно быть упрёков и оскорблений.

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