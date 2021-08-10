Мальчик, подвергавшийся оскорблениям за веру на сборах в Киргизии, по приглашению Патриарха Кирилла приехал в Москву…

Владимир Легойда: «Уверен, эта поездка надолго останется в памяти и мальчика, и всей его семьи»

Семья русского мальчика, который пострадал из-за своей национальности и веры в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии, по приглашению Святейшего Патриарха Кирилла прибыла в Москву, мальчик посетил Троице-Сергиеву лавру, храм Христа Спасителя и парк «Патриот», сообщает Интерфакс.

«Уверен, эта поездка надолго останется в памяти и мальчика, и всей его семьи одним из самых приятных воспоминаний. Наши коллеги из Россотрудничества и мы сами приложим все силы, чтобы это оказалось именно так», — написал в своем телеграм-канале во вторник глава Синодального отдела Владимир Легойда.

Представитель Церкви напомнил, что на протяжении двух недель мальчика избивали и насмехались над ним за то, что он оказался единственным русским и христианином в группе, при этом организаторы сборов закрывали на это глаза. Узнав об инциденте, Патриарх Кирилл направил пострадавшему мальчику письмо.

«Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твёрдость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестёр во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным», — написал тогда Предстоятель в пригласительном письме мальчику.

В Москве юный спортсмен с семьёй посетит православные святыни и совершит прогулки с экскурсиями по Красной площади, Зарядью, парку «Патриот», а также зайдёт в парк развлечений «Остров мечты» и Музей игрушки.

Русская линия