Раскол мирового Православия продолжает усугублять, поскольку глава Фанара Патриарх Константинопольский Варфоломей делает всё возможное, чтобы легитимировать своё грубое вторжение на Украину и заставить Поместные Православные Церкви смириться с признанием украинских раскольников.

Так, греческое агентство «Ромфея» на днях сообщило, что представители Фанара пригласили украинских раскольников принять участие в празднование 60-летия диаконской хиротонии Патриарха Варфоломея, которое состоится 15 августа на острове Имроз. В ответ на это приглашение глава «ПЦУ» Епифаний Думенко уже выразил желание прибыть в Турцию.

При этом сообщается, что на торжества в Имроз планирует прибыть также Александрийский Патриарх Феодор и представители Элладской и Кипрской Православных Церквей.

Стоит отметить, что эту информацию уже подтвердил сам Патриарх Варфоломей, заявивший, что он ожидает на своих торжествах двух Предстоятелей. При этом побудить прибыть в Турцию Архиепископов Афонского Иринея и Кипрского Хризостома на Фанаре не смогли.

Русская линия