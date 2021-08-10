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Сводка новостей от 10 августа 2021

Александрийский Патриарх Феодор, представители Кипрской и Элладской Православных Церквей готовятся сослужить вместе с Епифанием Думенко
Совместное богослужение состоится в Турции при участии главы Фанара Патриарха Варфоломея…

Патриарх Варфоломей лобызает новоизбранного главу украинских раскольников ЕпифанияРаскол мирового Православия продолжает усугублять, поскольку глава Фанара Патриарх Константинопольский Варфоломей делает всё возможное, чтобы легитимировать своё грубое вторжение на Украину и заставить Поместные Православные Церкви смириться с признанием украинских раскольников.

Так, греческое агентство «Ромфея» на днях сообщило, что представители Фанара пригласили украинских раскольников принять участие в празднование 60-летия диаконской хиротонии Патриарха Варфоломея, которое состоится 15 августа на острове Имроз. В ответ на это приглашение глава «ПЦУ» Епифаний Думенко уже выразил желание прибыть в Турцию.

При этом сообщается, что на торжества в Имроз планирует прибыть также Александрийский Патриарх Феодор и представители Элладской и Кипрской Православных Церквей.

Стоит отметить, что эту информацию уже подтвердил сам Патриарх Варфоломей, заявивший, что он ожидает на своих торжествах двух Предстоятелей. При этом побудить прибыть в Турцию Архиепископов Афонского Иринея и Кипрского Хризостома на Фанаре не смогли.

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Александрийский Патриарх Феодор, представители Кипрской и Элладской Православных Церквей готовятся сослужить вместе с Епифанием Думенко
Совместное богослужение состоится в Турции при участии главы Фанара Патриарха Варфоломея...

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