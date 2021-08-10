Во время масштабных и разрушительных лесных пожаров, которые продолжаются в Греции на протяжении последних дней, произошли чудесные события, о которых сейчас говорит весь православный греческий Интернет. Подробности произошедшего рассказал в своем блоге на YouTube иерей Георгий Максимов, сообщает СПЖ.

Он привёл два случая, которые произошли в разных районах Греции 7 августа.

Первый — на озере Марафон в северо-восточной Аттике. Там на территории огромного выгоревшего леса обнаружили совершенно нетронутый огнём клочок земли — место, где стоит православная церковь Святой Троицы. Пришедший туда греческий священнослужитель констатировал: «Всё сгоревшее, а вокруг храма даже листья неопалённые. То, что здесь — это невозможно, это только чудо. Храм не повреждён, даже пятна нет».

Второй случай произошёл на острове Эвбея, и его называют чудом святого Иоанна Русского. Там долго бушевали пожары, людей эвакуировали. Огонь пытались остановить сотни пожарных, местные жители им активно помогали, но ситуация продолжала ухудшаться. Пожары подступали к селению Прокопион, где находился храм с мощами святого праведного Иоанна.

Как рассказал настоятель храма в Прокопионе о. Николай, им поступило распоряжение об эвакуации поселения. Времени было мало, женщины с детьми не успевали, и мужчины взяли в руки бензопилы и, насколько позволяли им силы и возможности, стали создавать пояс противопожарной безопасности. В этот момент священнику позвонил митрополит Халкидский Эммануил и попросил его совершить Крестный ход с иконой святого Иоанна Русского.

«Мы все тут же оставили бензопилы, направились в храм, взяли большую чудотворную икону святого праведного Иоанна, частицу святых мощей из алтаря, и с 9 вечера начали крестный ход с молением вокруг поселения Прокопион. В 22:15 мы закончили, и весь вечер и ночь были мучительными, поскольку все мы бодрствовали и ожидали. Нам говорили, что огонь приближается к селению, около 3 ночи полицейский патруль стал снова оглашать эвакуацию. Начали уходить последние жители.

И вот, о чудо, через час облако накрыло Прокопион. Была ещё ночь, и мы подумали, что это дым от пожарища. Однако начался дождь, и не просто дождь, а ливень, и именно такой и столько, сколько было достаточно, чтобы напитать влагой окрестности селения. Это было большое чудо, мы все плакали, вышли на улицы, славословили Бога и святого Иоанна Русского. Это чудо, здесь не было дождя уже больше месяца, и ни один прогноз не говорил о дожде", — рассказал настоятель храма в Прокопионе.

Священник Георгий Максимов отметил, что в эти тяжёлые времена Господь не оставляет православных греков без особых проявлений Своей заботы и пояснил, что привёл эти два события как «напоминание о том, что, несмотря на наши, современных православных, мягко говоря, несовершенства, Господь не оставляет нас, Бог рядом, и да будет Имя Господне благословенно».

Стоит отметить, что эти слова тем более верны, что Крестный ход в Прокопионе благословил совершить митрополит Халкидский Эммануил, который печально известен тем, что приложил немалые усилия для признания Фанаром украинских раскольников и неоднократно сослужил с ними. Как известно, Бог посылает дождь и добрым и злым. И нам не стоит об этом забывать.

Русская линия