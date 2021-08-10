В ходе встречи её участники обсудили подготовку к грядущему 140-летию организации, которое будет отмечаться в 2022 году…

10 августа 2021 года в культурно-просветительском центре «Царский» состоялось собрание Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества, которое возглавил председатель ИППО Сергей Степашин, посетивший Екатеринбург с рабочим визитом в качестве председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Сергей Степашин поприветствовал собравшихся, отметив, что Екатеринбургское отделение — одно из лучших отделений ИППО в стране, известное своей активной созидательной деятельностью, как в Екатеринбурге, так и в Алапаевске — городах, связанных с трагической судьбой последнего российского самодержца, его родных и близких.

Глава Императорского палестинского общества вручил удостоверения новым членам отделения — руководителю группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому, генеральному директору «УГМК-Агро» Илье Бондареву и ректору Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александру Долгову.

Собравшиеся почтили память первого руководителя Екатеринбургского отделения ИППО Владимира Белоглазова, почившего в феврале этого года. После его кончины Екатеринбургское отделение ИППО возглавила его вдова Инна Баталова. В ходе состоявшейся встречи Инна Леонидовна представила проект барельефа, установка которого планируется в одну из памятных дат Владимира Алексеевича.

В заседании вместе с новоиспеченными членами принял участие сопровождающий С. В. Степашина в ходе его визита в Екатеринбург депутат Государственной думы РФ Павел Крашенинников, а также актив Екатеринбургского ИППО.

В ходе собрания регионального отделения под руководством главы ИППО были обсуждены научно-просветительские, издательские и паломнические проекты, реализуемые при поддержке Екатеринбургского отделения и планируемые к воплощению.

Среди них содействие Елисаветинскому женскому монастырю города Алапаевска, помощь Обители милосердия во имя святой Елисаветы Федоровны в Екатеринбурге, выпуск книги о святой преподобномученице Елисавете Федоровне, а также Энциклопедии православных храмов Екатеринбургской митрополии (в планах — подготовка ее электронной версии).

Участники собрания отметили, что значимым событием в масштабах города и региона стала детская парусная регата имени цесаревича Алексия, прошедшая в этом году с особым размахом. В связи с этим работа с молодежью в 2021 году была выделена в отдельное направление.

В ходе встречи её участники обсудили подготовку к грядущему 140-летию организации, которое будет отмечаться в 2022 году.

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