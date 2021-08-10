Президент Белоруссии признался, что иногда он хочет «спокойно пожить», но потом приходит к пониманию, что «спокойной жизни не будет до смерти»…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время программы «Большой разговор» ответил на вопрос, когда он покинет свой пост. «Не надо гадать, когда уйдёт Лукашенко. Очень скоро», — заявил несколько раздражённый соответствующим вопросом. При этом он добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придёт другой человек, а вопрос о преемнике — самый сложный, сообщает РИА Новости.

«Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек», — сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, иногда он хочет «спокойно пожить», но потом приходит к пониманию, что «спокойной жизни <…> не будет до смерти». Как добавил белорусский лидер, он всегда завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: „Леонид, ну как ты себя чувствуешь?“ — „Прекрасно“. Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», — признался Лукашенко.

По его словам, он «врос» в свою страну, а она — в него. «И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю», — добавил глава государства.

Таким образом, ждать скорого ухода Лукашенко с поста президента не приходится. Скорее всего, он будет стараться держаться у власти до самого конца.

Русская линия