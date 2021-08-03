Католикос-Патриарх Грузии Илия II, несмотря на свой престарелый возраст и болезни, до сих пор пользуется наибольшим доверием населения в Грузии, говорится в опубликованных в понедельник представительством американского Международного республиканского института (IRI) результатах проведенного в июне опроса, сообщает Интерфакс.

Согласно исследованию, уважение Патриарху выразили 88% опрошенных.

Как отмечают в организации, за Патриархом следуют мэр Тбилиси Каха Каладзе (58%), бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который недавно основал новую политическую партию «За Грузию» (56%), и действующий глава правительства Ираклий Гарибашвили (40%).

Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия пользуется симпатией 39% опрошенных, а президент Грузии Саломе Зурабишвили — 31%.

Что касается институтов, то опрос показал, что выше всего рейтинг доверия в Грузии у армии — 85%, а на втором месте, несмотря на череду скандалов в Чкондидской епархии, находится Церковь, деятельностью которой довольны 80% опрошенных.

Деятельность грузинской полиции положительно оценивают 65% опрошенных, недовольны её работой 32%.

Работой СМИ довольны 58% опрошенных, а 32% она не нравится.

По оценке деятельности правительство Грузии оказалось в данном рейтинге на восьмом месте. Офис президента Грузии в рейтинге деятельности институтов занял 14-е место.

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