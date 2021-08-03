Владимир Легойда: Хорошо ещё, что вместо креста на шее, нам, чадам Русской Православной Церкви, не предписывается носить табличку «сделано на Фанаре»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграмм-канале отреагировал на скандальное послание иерарха Константинопольского Патриархата митрополита Деркийского Апостола, с которым он обратился к епископам канонической Украинской Православной Церкви, по существу, призвав их заткнуться.

«Закройте рот и уберите свои руки от Преемника тех, кто сделал вас христианами!», — заявил митрополит Апостол.

«Богословскую интерпретацию фразы „сделать христианами“, которая в английском переводе издания звучит как „made you Christians“, следует оставить на совести этого иерарха. Однако самоощущение Фанара, как некой фабрики, получившей, надо полагать, некий „патент на производство“ христиан очень характерно», — отметил Владимир Легойда.

«Ну, а теперь, «производитель» предлагает своим «изделиям», которые непрошенным росчерком пера были переведены в разряд бракованных, занять «позу смирения и послушания». Хорошо ещё, что вместо креста на шее, нам, чадам Русской Православной Церкви, не предписывается носить табличку «сделано на Фанаре», — заявил глава Синодального отдела.

Русская линия