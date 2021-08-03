Владимир Легойда: Хорошо ещё, что вместо креста на шее, нам, чадам Русской Православной Церкви, не предписывается носить табличку «сделано на Фанаре»
Глава Синодального отдела прокомментировал скандальное заявление митрополита Деркийского Апостола…
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграмм-канале отреагировал на скандальное послание иерарха Константинопольского Патриархата митрополита Деркийского Апостола, с которым он обратился к епископам канонической Украинской Православной Церкви, по существу, призвав их заткнуться.
«Закройте рот и уберите свои руки от Преемника тех, кто сделал вас христианами!», — заявил митрополит Апостол.
«Богословскую интерпретацию фразы „сделать христианами“, которая в английском переводе издания звучит как „made you Christians“, следует оставить на совести этого иерарха. Однако самоощущение Фанара, как некой фабрики, получившей, надо полагать, некий „патент на производство“ христиан очень характерно», — отметил Владимир Легойда.
«Ну, а теперь, «производитель» предлагает своим «изделиям», которые непрошенным росчерком пера были переведены в разряд бракованных, занять «позу смирения и послушания». Хорошо ещё, что вместо креста на шее, нам, чадам Русской Православной Церкви, не предписывается носить табличку «сделано на Фанаре», — заявил глава Синодального отдела.
Владимир Легойда: Хорошо ещё, что вместо креста на шее, нам, чадам Русской Православной Церкви, не предписывается носить табличку «сделано на Фанаре» Глава Синодального отдела прокомментировал скандальное заявление митрополита Деркийского Апостола...