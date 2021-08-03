В православном шествии приняли участие воины Воздушно-десантных войск, который считают пророка своим покровителем…

В Москве прошёл Крестный ход в честь пророка Божия Илии

2 августа 2021 года в центре Москвы прошли торжества, посвященные дню памяти пророка Илии. В этот день отмечалась 91-я годовщина создания Воздушно-десантных войск. Пророк Илия почитается как Небесный покровитель этого рода войск, сообщает Патриархия.Ru.

Божественную литургию в храме пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье, что в Китай-городе, совершил помощник первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве епископ Мытищинский Феофилакт.

В этом году отмечается 500-летие освящения Илиинского храма, древнейшего из сохранившихся в Китай-городе и давшего название улице Ильинке.

Его Преосвященству сослужили: епископ Славонско-Пакрацкий Иоанн (Сербская Православная Церковь), благочинный Иверского округа, настоятель Илиинского храма протоиерей Андрей Речицкий, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье протоиерей Вячеслав Шестаков, клирики Илиинского храма и приглашенное духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением регента Петра Савинкова.

По окончании Литургии от Илиинского храма на Красную площадь прошел Крестный ход. На Лобном месте епископ Мытищинский Феофилакт совершил молебен.

После молебна архиерей передал поздравление с праздником и благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла всем участникам праздничных мероприятий.

С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся обратились председатель ДОСААФ России генерал-полковник А.П. Колмаков и заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы К.Л. Блаженов.

По окончании официальной части на Васильевском спуске состоялся концерт заслуженного артиста России Виктора Сорокина и Московского казачьего хора.

Русская линия