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Сводка новостей от 3 августа 2021

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Святейший Патриарх Кирилл поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием…

Николай Бурляев с наградой "Золотой витязь"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста Российской Федерации, президента Международного кинофорума славянских и православных народов «Золотой витязь», члена Патриаршего совета по культуре Николая Бурляева с Днем рождения, сообщает Патриархия.Ru.

3 августа 2021 года Николаю Петровичу исполнилось 75 лет.

«Уважаемый Николай Петрович!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 75-летним юбилеем.

Господь наделил Вас большим артистическим талантом, который Вы развили и преумножили благодаря трудолюбию, упорству и целеустремленности.

С признательностью хотел бы отметить Ваше активное участие в работе Патриаршего совета по культуре, а также неравнодушное внимание к укреплению в жизни людей традиционных нравственных устоев. Отрадно, что основанный и возглавляемый Вами Международный кинофестиваль славянских и православных народов «Золотой витязь» дает возможность деятелям искусства, затрагивающим в творчестве важные мировоззренческие вопросы, представить свои произведения широкой аудитории и обрести общественное признание.

Желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и помощи Божией в добрых делах и начинаниях.

С уважением

+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси"

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Многая лета!
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