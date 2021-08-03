Протоиерей Андрей Ткачев: Хочешь — вакцинируйся, не хочешь — не надо. По вере вашей да будет вам

Известный православный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв в эфире телеканала «Спас» высказал своё мнение по поводу начавшейся в России кампании по вакцинации от коронавируса, отметив, что этот вопрос должен решаться каждым человеком свободно и самостоятельно, поскольку среди россиян есть, как сомневающиеся в полезности этой вакцины, так и верящие в её целебные свойства, а Господь сказал «по вере вашей да будет вам».

«Я уже из наработанного фактажа вижу, что есть целые семьи, в которых жена, скажем, отказалась вакцинироваться, а муж вакцинировался, и всё у них в порядке. Или один вакцинировался и заболел, а другой не вакцинировался и вполне себе здоров, и наоборот. То есть в этой каше концов не найдёшь. Поэтому я думаю, что поступать нужно по вере и не искать здесь ничего сверхмистического. По-моему так: хочешь — вакцинируйся. Человек говорит: «я верю, что нужно вакцинироваться». По вере твоей да будет тебе! Только не забудь перекрестить вакцину, когда будешь вакцинироваться, помолись Богу хорошенько. Когда поднесут эту иглу тебе к телу, скажи: «во имя Отца и Сына и Святого Духа, благослови Господи», и будь здоров.

А другой скажет: «я не верю, я считаю, что это всемирный заговор и не понятно, зачем это и к чему это». Ну что ж, я вижу в твоих словах тоже правду, и честно говоря, тоже так думаю. По вере поступай, да хранит тебя Бог!

Понимаете, во время чумы в Карфагене святитель Киприан Карфагенский говорил христианам: у вас нет привилегии по природе. То есть когда мы вступали в христианскую общину, становились христианами, давали обеты Крещения, говорили Христу, что мы веруем Ему как Царю и Богу, никто нам не обещал — ни Церковь, ни сам Христос, что мы не будем болеть, страдать и умирать. По природе мы такие же люди, как все, подвержены смерти, болезням и опасностям.

Поэтому не думайте, что будучи христианами, вы будете стопроцентно защищены, вам этого не обещали, вам обещали Небесное наследие, Царство Божие, Горний Иерусалим.

<…>Давайте будем по вере поступать, давайте не будем людей заставлять вакцинироваться или не вакцинироваться. Давайте отдадим этот вопрос на совесть людей: ты помолись, подумай, у тебя есть совесть, есть голова, ты сам реши".

Русская линия