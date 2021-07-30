Представители Фанара не терпят никакой критики в свой адрес и требуют от украинских верующих и духовенства смирения и послушания. Так в ответ на обращение монашествующих УПЦ к Патриарху Варфоломею с призывом отказаться от признания украинских раскольников, митрополит Деркийский Апостол (Даннилидис) заявил: «уберите руки от патриарха и закройте рты».

Гневный комментарий под заголовком «Хватит, иерархи российского присутствия в Украине!» опубликовал ресурс Orthodox Times в пятницу, 30 июля, сообщает СПЖ.

Иерарх Фанара возмутился, что в УПЦ «хвастаются 1033-й годовщиной принятия христианства», но не упоминают, благодаря кому это произошло.

«С отвращением читаю в СМИ антицерковные и антигреческие высказывания представителей российского присутствия в Украине и в состоянии праведного гнева отвечаю: закройте рот и уберите руки от Преемника тех, кто сделал вас христианами! Вы всем обязаны тому, что так пренебрежительно называете Стамбулом! Для нас это единственный Город, который стоит здесь веками и дарит только благо всем вам, кто празднует 1033-ю годовщину принятия Христианства, но при этом не упоминает нигде, кто вас крестил и дал вам то, чем вы сейчас хвастаетесь.

Мы дали вам свет — вы возвращаете его нам окутанным тьмой! Мы дали вам благодать — вы отвечаете неблагодарностью! Мы принесли вам культуру — вы нас оскорбляете!" – написал представитель Константинопольской церкви.

Также он заявил, что УПЦ — не Церковь, а «современный протестантизм», и потребовал не только «учиться серьезно смирению и послушанию», но и «учиться, как нужно учить, у тех, кто обратил вас в христианство».

«Прекратите, наконец, свою злобу, ненависть и высокомерие. Хорошего просветления!» — подытожил иерарх Фанара.

Русская линия