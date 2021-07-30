Митрополит Лимассольский Афанасий: «То, что связано с „томосом“ и „автокефалией“ — не связано с Богом»

Иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий в эфире украинского информационного телеканала «Перший Незалежний» подчеркнул, что нужно оставаться верными канонической Церкви Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Митрополит Афанасий заверил, что на Кипре молятся об Украинской Православной Церкви.

«Наша забота о народе — это забота о том, чтобы люди оставались в Украинской Православной Церкви», — отметил владыка. Иерарх также подчеркнул, что главой канонической Украинской Православной Церкви является Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий: «Его, которого мы признавали до этого момента, признаём и сейчас».

«Мы не должны смотреть на какие-то скорби и заботы, мы должны видеть мучеников, их свидетельства, которые говорят о вере Украинской Православной Церкви. Это свидетельство помогает нам победить все искушения, которые возникают в Церкви. И мы должны иметь терпение, должны оставаться верными нашей Церкви», — сказал митрополит Афанасий.

Комментируя церковную ситуацию на Украине, владыка Афанасий также отметил, что создание «ПЦУ» и связанные с этим гонения на Украинскую Православную Церковь не приносят радости.

«Я с самого начала имел недоброе отношение к этому, — сказал иерарх Кипрской Православной Церкви. — Очень жалею о том, что происходит сейчас на Украине. Но мы должны понимать, что со временем это пройдёт. Ведь то, что связано с „томосом“ и „автокефалией“ — не связано с Богом. В конце концов Бог все управит и вернет на свои места. Мы должны понимать, что есть церковные каноны, и не могут неканонические епископы быть признаны каноническими».

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