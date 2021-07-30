Заместитель главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Данилевич назвал откровенной ложью публикацию профанариотского ресурса о том, что Патриарх Грузии Илия ІІ якобы отказался направить официальную делегацию Грузинской Церкви на торжества УПЦ, посвященные 1033-летию Крещения Руси, сообщает СПЖ.

29 июля ресурс Εκκλησιαστικά Νέα της Γεωργίας опубликовал «срочную новость» со ссылкой на достоверные источники: Блаженнейший Онуфрий направил в Патриархию Грузии приглашение для делегации ГПЦ посетить празднования в Киеве, но Патриарх Илия ответил отказом. Авторы трактовали это как сигнал изменения позиции ГПЦ и её готовности признать ПЦУ.

«Хочу официально заявить, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий не направлял в этом году приглашение Патриарху Грузинскому Илии с просьбой прислать делегацию на празднование 1033-летия Крещения Киевской Руси, — написал замглавы ОВЦС УПЦ в своем Телеграмм-канале. — Соответственно, не было и отказа. Поэтому то, что пишет это издание — это откровенная ложь».

Отец Николай подчеркнул, что УПЦ имеет очень хорошие отношения с Грузинской Церковью. Он напомнил, что 25 июня Патриарх Илия поздравил Предстоятеля с днём тезоименитства, а на празднованиях 27−28 июля в Киеве была группа паломников из Грузии.

«Зная внутреннюю ситуацию в Грузинской Церкви, не вижу предпосылок признания этой Церковью наших раскольников. Судя по всему, потенциал признаний „ПЦУ“ уже исчерпан. Исчерпан Церквями греческого мира, и то не всего (Иерусалим, Албания, где Предстоятель грек, не признали, и большая часть кипрских архиереев тоже не признали раскольников)», — добавил он.

Русская линия