30 июля 2021 года на территории Нижегородского кремля рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже состоялось открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии). Чин освящения монумента совершил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении клириков Нижегородской митрополии, сообщает сайт Нижегородской епархии.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин, митрополиты Воскресенский Дионисий, Нижегородский Георгий, Ставропольский Кирилл, Мордовский Зиновий, епископы Выксунский Варнава, Лысковский Силуан, Котласский Василий, викарий Нижегородской епархии епископ Дальнеконстантиновский Филарет, секретарь Нижегородского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев и другие клирики епархии, директор АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера» Игорь Филиппов.

Памятник, являющийся подарком к 800-летию Нижнего Новгорода, установлен по инициативе Нижегородской епархии при поддержке губернатора.

Празднование дня памяти святых благоверного князя Димитрия Донского и княгини Евфросинии установлено на 1 июня Священным Синодом Русской православной Церкви 13 июля 2015 года.

При манеже, расположенном рядом с памятником, откроются Центр создания и сохранения российской семьи и сквер молодожёнов. Здесь будут проводиться встречи молодых семей, молодые люди, желающие вступить в брак, смогут получить помощь в организации венчания. Центр станет профилактической и антикризисной площадкой для семей, переживающих трудности и нуждающихся в помощи и социальной поддержке.

Обращаясь к собравшимся, митрополит Дионисий сказал:

«Будучи посланником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла я с радостью передаю всем благословение и поздравление от Его Святейшества. Его благословением мы совершили чин освящения памятника, который кажется в высшей степени уместным на этой земле, в этих священных стенах. Этот памятник находится в месте, где будут получать благословение на свою семейную жизнь многие семейные пары. Дай Бог, чтобы это продолжалось не одно столетие. Житие этих двух супругов является образцом не только доброго супружества, но и того единства, которого мы ищем в своей церковной, общественной и народной жизни. Глядя на образ святых супругов, каждый человек поймёт, что единство начинается со взаимного терпения, желания принести пользу друг другу, внимания, смирения друг перед другом. Это действительно потрясающий пример для тех, кто живет сейчас и будет жить после нас».

В свою очередь митрополит Георгий отметил:

«Мы с вами живём не прошлым, не настоящим, мы живём будущим. И сейчас мы видим, как здесь, в нижегородском Кремле воссозданный манеж принимает святыни, здесь открывается памятник святым Димитрию и Ефросинии, здесь люди будут получать благословение на брак, на рождение и воспитание детей, а это и есть будущее нашей России. И мы просим этих святых испросить у престола Божия благословения, чтобы наши труды принесли большие добрые плоды».

Русская линия