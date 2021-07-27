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Протоиерей Николай Данилевич: В нынешнем году на Крестный ход в Киеве пришло во много раз больше верующих, чем когда-либо ранее

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своем Telegram-канале поделился впечатлениями о Великом крестном ходе, который состоялся в Киеве 27 июля 2021 года по случаю празднования 1033-летия Крещения Руси, а также поделился отзывами других участников, сообщает СПЖ.

Отец Николай написал, что если кратко охарактеризовать сегодняшний Крестный ход, то его можно назвать просто триумфом. «Это триумф. В переводе с греческого это слово означает „торжество“, чем собственно Крестный ход и является», — написал священник.

Спикер УПЦ также отметил, что даже без официальных цифр подсчёта количества верующих, принявших участие в Великом крестном ходе, по отзывам, сегодня было значительно больше людей, чем предыдущие годы.

«Не буду вникать в цифры, но все в один голос говорят, что людей в этом году однозначно больше. Все радостные, вдохновленные, счастливые. Слава Богу!», — подытожил отец Николай.

По подсчетам УПЦ в Великом крестном ходе участвовало свыше 350 000 верующих.

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