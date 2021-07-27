23 июля 2021 года острове Крит, который находится в канонической юрисдикции Константинопольского Патриархата, состоялась XVIII Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Тема нынешней встречи — «Будущее Европы, будущее мира после пандемии», сообщает Патриархия.Ru.

На сегодняшний день Межпарламентская ассамблея Православия объединяет более двадцати государств. Россия стала членом организации в 1994 году. Делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на XVIII Генеральной ассамблее возглавляет президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

На торжественной церемонии открытия прозвучали приветствия государственных деятелей и религиозных деятелей в адрес участников встречи.

Приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил присутствовавший на заседании заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.

«В переживаемое ныне непростое время мысли участников собрания не случайно обращены к проблеме коронавирусной инфекции, которая изменила жизнь миллионов людей, стала глобальным вызовом для всего человечества, — констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Этот вызов породил алармистские страхи, лишения, боль и горечь утрат. Но он же способствовал проявлению во многих наших современниках таких высоких нравственных качеств, как жертвенная любовь, милосердие, готовность послужить ближним. На передовой линии борьбы с невидимым и коварным врагом в первую очередь оказались врачи. Их служение стало настоящим подвигом самопожертвования, сопряженного с риском для собственной жизни и здоровья. Наряду с медицинскими работниками в „красной зоне“ находятся и священнослужители. Они молитвенно утешают и ободряют болящих, приобщают их Святых Христовых Таин, а скончавшихся провожают в путь всея земли. Православная Церковь ни на один день не прекращает своего спасительного служения».

В своем послании Святейший Патриарх Кирилл также указал на угрозы единству мирового Православия, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время, подчеркнув: «От нас требуются сегодня особые усилия, чтобы найти новые подходы для преодоления существующих разделений». По его убеждению, необходимо «укреплять солидарность в поддержке страждущих братьев на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Косове и Метохии, на Украине, а также повсюду, где христиане подвергаются преследованиям и где Православная Церковь борется за сохранение своего исторического, духовного и культурного наследия».

«Мы с вами являемся свидетелями того, как сегодня целостности мировой православной семьи наносится большой урон из-за разделения, вызванного антиканоническими действиями, направленными на легализацию раскола на Украине, — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — До сих пор подвергается дискриминации Украинская Православная Церковь, её храмы по-прежнему захватывают, ее права пытаются ограничить, в том числе на законодательном уровне, вплоть до стремления принудительно лишить ее собственного имени. Разобщение между православными из-за церковных событий на Украине, к сожалению, вышло за её пределы, распространилось внутри некоторых Поместных Православных Церквей».

Его Святейшество уверен: выход из этого кризиса возможен только на основе возврата к каноническому Преданию Православной Церкви при наличии открытости к диалогу. «Пусть в поиске путей к его возобновлению окажется востребованным и опыт сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи Православия», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, пожелав участникам XVIII Генеральной ассамблеи МАП «помощи Божией и благословенных успехов в многополезных трудах по укреплению солидарности, сплоченности и единства православных народов».

Русская линия