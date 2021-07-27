Русская линия
Сводка новостей от 27 июля 2021

Анна Кузнецова: «Очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей»
Всероссийский День отца будет способствовать сохранению традиционных ценностей, считает уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка…

День отцаУстановление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнёт роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей. Такое мнение высказала во вторник журналистам уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, выступившая инициатором соответствующей инициативы, сообщает ТАСС.

Ранее Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца в третье воскресенье октября. В пресс-службе министерства уточнили, что такое предложение поступило от Анны Кузнецовой и было поддержано министерством труда.

«Когда ко мне обратились отцы с предложением установить такой праздник, как День отца, я с радостью поддержала инициативу», — отметила правозащитница. «В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей», — пояснила она.

Кузнецова обратила внимание, что Конституция РФ «связывает воедино задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в отрыве друг от друга представить их невозможно». Кроме того, она считает, что «запрос на празднование Дня отца растёт с каждым годом», подтверждением чему является тот факт, что сейчас его уже отмечают в 28 регионах.

Она также напомнила о работе Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка, который «за пару лет объединил тысячи пап по всей стране». «За три года реализовано множество программ реальной помощи семьям с детьми. Только за прошлое лето отцы вместе с профильными ведомствами, общественными организациями проверили более 700 тысяч детских и спортивных площадок, пляжей и других мест досуга детей и не только выявляли нарушения, но и сами их устраняли, ремонтировали! Во дворах в разных регионах России отцы проводят зарядки, тренировки и соревнования для детей, они участвуют в программах наставничества в детских домах и [совершают] ещё много других добрых дел», — перечислила Кузнецова.

«И если День отца станет всероссийским праздником, это будет не только большим подарком для всех пап, но и для всех жителей России», — уверена она. Правозащитница полагает, что учреждение такого праздника «восполнит недостаток внимания к теме отцовства, станет символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи, будет не только большим подарком для наших пап, да и просто станет ещё одним поводом собраться всей семьей за одним столом, сказать нашим папам ещё раз «спасибо».

Русская линия

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Анна Кузнецова: «Очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей»
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