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Сводка новостей от 27 июля 2021

Митрополит Бориспольский Антоний: Патриарх Варфоломей несёт личную ответственность за захваты наших храмов и избиения наших верующих
Представителей Украинской Православной Церкви не будет на тех мероприятиях, в которых примет участие Патриарх Варфоломей, если он приедет в Киев, заявил управделами УПЦ…

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний во время брифинга в Киево-Печерской Лавре 27 июля 2021 года заявил, что на тех мероприятиях, где будет присутствовать собирающийся посетить Киев Патриарх Варфоломей, не будет представителей Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«У нас ещё нет официальной программы пребывания турецкого гостя (в Украине). Но то, что мы можем сказать сразу — мы против его приезда, — сказал владыка. — Это связано с тем, что Патриарх Варфоломей несёт личную ответственность за то, что происходит на Украине на протяжении последних лет. Это захваты наших храмов, это избиения наших верующих. Очень много зла было принесено».

Управляющий делами УПЦ напомнил, что «люди пострадали, многие тысячи людей пострадали».

«Поэтому нас наши верующие не поймут, если кто-то — Предстоятель Украинской Православной Церкви или её представитель — будет на мероприятиях, где будет присутствовать Патриарх Варфоломей. Поэтому можем сказать однозначно — на тех мероприятиях, где будет присутствовать Патриарх Варфоломей, не будет представителя УПЦ», — подытожил митрополит Антоний.

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