В этом году в православном шествии приняли участие свыше 350 тысяч верующих Украинской Православной Церкви…

27 июля 2021 года, накануне 1033-летия Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил праздничный молебен у памятника Крестителю Руси на Владимирской горке в Киеве, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с Его Блаженством за богослужением молились представители Антиохийской, Сербской Православных Церквей и Православной Церкви Чешских земель и Словакии, епископат, духовенство всех епархий Украинской Православной Церкви, десятки тысяч православных верующих со всей Украины и группы иностранных паломников из Черногории, Грузии, Польши и других стран.

За богослужением были вознесены молитвы с благодарностью Богу за все благодеяния, которые Господь даровал Украинской земле, за то, что Он избрал украинский народ и через святого князя Владимира привел к Православной вере. От имени всех верных раздавались молитвенные просьбы сохранить Церковь от расколов и неурядиц, приумножить любовь и даровать мир и благосостояние украинскому государству.

После завершения молебна Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к многочисленной пастве с поздравлением и духовным наставлением.

«Сердечно поздравляю с Днем Крещения Руси — Днём духовного рождения нашего народа! Пусть Бог молитвами святого князя Владимира помогает нам. Пусть Бог молитвами Пречистой Своей Матери хранит всех нас!», — отметил Предстоятель.

После молебна начался масштабный многотысячный Крестный ход по центральным улицам столицы с чудотворными мощами св. князя Владимира и чтимыми иконами Божией Матери. В молитвенном шествии приняли участие свыше 350 тысяч православных верующих — такую цифру во время брифинга озвучил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Многолюдное шествие направлялось по центральным улицам Киева от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры, чтобы затем принять участие в торжественном Всенощном бдении.

Крестный ход сопровождали мощи святого князя Владимира и чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, которые были доставлены в столицу: Почаевская и Зимненская чудотворные иконы Божией Матери — с запада Украины, Святогорская икона Божьей Матери — с востока, Касперовская икона Божией Матери — с юга и Любечская икона Божией Матери — из северной части Украины.

У Поклонного креста на улице Грушевского Блаженнейший владыка вместе с духовенством и мирянами помолился за упокой душ тех, кто погиб в трагических событиях февраля 2014 года и возложил цветы.

Епископат и духовенство уже собрались на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавре совершить Всенощное бдение, а богомольцы ещё долго продолжали идти по улицам столицы с молитвенными песнопениями.

После завершения Крестного хода и Всенощного бдения чудотворные святыни будут доступны для поклонения верующим в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры во время Всенощного бдения и всю ночь, а также следующий день, 28 июля, во время Божественной литургии.

Затем в Киево-Печерской Лавре состоялся брифинг для представителей СМИ.

Запись прямой трансляции торжеств можно увидеть на телеканале «Интер».

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