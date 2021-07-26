Всемирный Русский Народный Собор призвал остановить дискриминацию русскоязычного населения на Украине
Представители Собора обратили внимание лидеров ЕС на украинский закон «О полном общем среднем образовании», запрещающий преподавание в школах на русском языке…
Всемирный Русский Народный Собор, возглавляемый Святейшим Патриархом Кириллом, обратился к международным организациям и главам стран Евросоюза в связи с решением Киева перевести с 1 сентября 2021 года преподавание всех школьных предметов в школах Украины на украинский язык, сообщает Интерфакс.
«Необходимо остановить произвол и дискриминацию русских граждан Украины в вопросе национальной образовательной политики и предоставить русским и русскоязычным гражданам право иметь свои школы и классы, где они могли бы получать начальное и среднее образование на своём родном языке или по выбору их родителей», — говорится в обращении, опубликованном во вторник на сайте ВРНС.
По мнению Всемирного Русского Собора, закрытие государственных русскоязычных школ на территории Украины повлечёт ещё больший раскол среди граждан страны и будет способствовать радикализации конфликта на её востоке и юго-востоке, где «значительное число граждан считает своим родным языком русский и стремится к тому, чтобы дать своим детям возможность сохранить свою культуру и язык».
Особую озабоченность авторов обращения вызывает то, что закон «О полном общем среднем образовании», принятый на Украине, противоречит целому ряду международных соглашений. В частности, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1995 года, подписанная Украиной 26 января 1998 года, гласит, что «каждое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право изучать язык своего меньшинства».
Считая, что решение украинских властей отказаться от преподавания на русском «нельзя назвать иначе, как дискриминационным», руководство Собора обращается к международным организациям, отстаивающим права человека, к главам европейских государств с просьбой «обратить внимание правительства Украины на нарушение основополагающих принципов международных договоренностей».
Всемирный Русский Народный Собор призвал остановить дискриминацию русскоязычного населения на Украине Представители Собора обратили внимание лидеров ЕС на украинский закон «О полном общем среднем образовании», запрещающий преподавание в школах на русском языке...