Митрополит Рязанский Марк: «Каждый человек должен сам решать, вакцинироваться ему или нет. Нужно смотреть на состояние здоровья, говорить с врачами и разумно подходить к этому вопросу»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался на тему принудительного вакцинирования от коронавируса, призвав верующих и духовенство относиться к этой теме взвешенно и очень осторожно. При этом он отметил, что сам не является ни ковид-диссидентом, ни сторонником принудительной вакцинации, а считает, что в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, сообщает газета «Комсомольская правда».

«Мне близка позиция нашего Президента, который сказал, что вакцинация — дело добровольное, — отметил владыка Марк в эфире радио „Логосъ-Рязань“. — Когда люди начинают пугать кого-то, мол, если не вакцинируетесь, то заразите другого человека и тот может умереть. А ведь бывают и другие случаи, когда человек вакцинировался и умер. Я не готов взять на себя ответственность за жизнь другого человека, потому что вакцина на сегодняшний день — это часть эксперимента. Бывают случаи смерти и от отсутствия вакцины, и от того, что человек вакцинировался. Поэтому требуется благоразумие и терпимость».

Таким образом, владыка Марк, очевидно, отреагировал на нашумевшее заявление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, который считает, что невакцинированным людям придётся всю жизнь каяться в том, что они якобы могли кого-то заразить кого-то коронавирусом и тот мог умереть.

По словам митрополита Марка, не стоит разного рода заявлениями провоцировать в обществе разделение на вакцинированных и невакцинированных. А это, по слову архипастыря, сейчас наблюдается даже в Церкви, причём как в одну, так и в другую сторону. В качестве примера он привёл рассказ одной женщины, которая сделала прививку и сказала об этом своему духовнику, а тот её тут же исключил из своих духовных чад.

«То есть, он отказался от неё. Это страшные слова, — подчеркнул владыка Марк. — Каждый человек должен сам решать, вакцинироваться ему или нет. Нужно смотреть на состояние здоровья, говорить с врачами и разумно подходить к этому вопросу».

«Сейчас очень много высказываний, которые носят абсолютно немедицинский характер, причем с разных сторон. Иногда люди говорят о чипах, но это миф, нет никаких чипов. Или, если человек вакцинировался, то он утрачивает образ Божий — это просто бред! Но есть бредовые высказывания и от официальных лиц. Например, если человек вакцинировался, то он неопасен, он не заражает коронавирусом, это тоже чушь полная. Поэтому хотел бы призвать всех, относиться терпимее другу к другу, вакцинация есть дело добровольное, и ни в коем случае чада нашей Церкви не должны разделяться по принципу отношения к вакцине», — заключил архипастырь.

Русская линия