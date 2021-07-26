Русская линия
Сводка новостей от 26 июля 2021

В Киеве — будет, в Москве — нет
Российские власти отменили в этом году Крестный ход в честь Крещения Руси из-за «сложной эпидемиологической ситуации»…

Владимирово Крещение Руси в 988 г. Худ. К. ЛебедевИз-за сложной эпидемиологической ситуации в Москве традиционного Крестного хода в День Крещения Руси 28 августа не будет, сообщает Интерфакс.

«Что касается Москвы, вы знаете, что у нас Крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику святого Владимира несколько лет подряд, но 28 числа, послезавтра, этого Крестного хода не будет из-за сложной эпидемиологической ситуации», — сказал глава Синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник на пресс-конференции.

При этом он отметил, что богослужения пройдут во всех русских храмах, а также, по традиции, возникшей в 2012 году с благословения Патриарха Кирилла, по всем храмам Русской Православной Церкви, в том числе за пределами России, прокатится волна колокольного звона.

Между тем традиционный Крестный ход состоится в Киеве и пройдёт от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Русская линия

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