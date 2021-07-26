Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний в интервью Newsoneua. tv рассказал, что в киевском Крестном ходе в День Крещения Руси, 27 июля 2021 года, примут участие официальные делегации Антиохийской, Сербской и Чехословацкой Православных Церквей, сообщает СПЖ

«В них входят как епископы, так и священники с мирянами. Что интересно, во многом инициатива приезда на наш Крестный ход исходит от самих представителей других Поместных Церквей. Например, к нам на День Крещения Руси приехала группа паломников из Черногории. Для них Крестный ход УПЦ — это уже событие всеправославного значения и масштаба», — рассказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что верующие из других стран с радостью приезжают в Киев, чтобы разделить с православными украинцами радость от общей молитвы к Богу.

В свою очередь, спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своем канале в Телеграм заявил, что поскольку в этом году не круглая дата, поэтому в УПЦ решили не отправлять приглашений на Крестный ход во все Поместные Церкви. Тех же, кто сам изъявил желание принять участие в торжествах в Киеве, в УПЦ примут как дорогих гостей.

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