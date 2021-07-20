В Екатеринбурге в рамках Царских дней при поддержке Императорского Православного Палестинского Общества прошла детская парусная регата памяти святого Цесаревича Алексия. Регата впервые прошла в таком большом масштабе — в ней участвовало около 200 человек из морских школ: «Каравелла», «Флагман», «Бригантина», а также Братства православных следопытов, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Организаторами регаты выступили: Екатеринбургская епархия, Братство православных следопытов, центр патриотического воспитания «Каравелла» и региональное отделение Императорского православного палестинского общества (ИППО) при непосредственном участии представителей регионального отделения Всемирного русского народного собора: начальника Совета БПС России Всеволода Кривцова и руководительницы Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Ларисы Крапивиной.

Регата открылась на территории базы ДОСААФ на Малом Конном полуострове в акватории Верх-Исетского пруда.

«Знаете, почему для меня важна эта регата? — обратилась перед началом состязаний к участникам командор отряда „Каравелла“ Лариса Крапивина. — Потому что цесаревич Алексий был мальчишкой, который погиб не только за свою семью, но и за свою страну. И вот тот беспримерный подвиг, который он совершил, когда пошёл на мученическую казнь — во многом пример для многих людей».

«Всегда любите, всегда радуйтесь жизни, мечтайте о ветре, путешествиях, странствиях и помните о том, что самое главное, что вас сплачивает, что делает вас едиными с парусами — это ваша дружба. Всегда, начиная какое-то дело, не думайте что вы можете с этого пометь, а думайте, что вы можете туда привнести», — напутствовал ребят духовник и наставник отряда Братства православных следопытов в городе Лесном иерей Алексий Занозин.

В первый день регаты состоялось дефиле парусников и гонки.

«Прежде всего, оценивается мастерство управления парусом, насколько экипаж способен в каждой ситуации с сильным ветром, более слабым ветром правильно выстроить курс, вовремя красиво стартовать, пройти дистанцию и очень хорошо финишировать», — рассказала судья соревнований Лариса Крапивина.

19 июля, во второй день регаты памяти святого страстотерпца царевича Алексия, состоялось награждение участников. На площадке перед Храмом на Крови прошло торжественное построение отрядов-участников.

Вручали награды и медали победителям митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководительница регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества Инна Баталова, действительные члены ИППО Сергей Шитов и Алексей Селюков.

Награды получили победители состязаний в шести классах яхт: «Штурман», «Двухмачтовая яхта», «Волкербей», «Луч», «Оптимитст» и «Кадет». В числе победителей были представители всех морских клубов-участников.

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