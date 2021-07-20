Зампред правительства России ещё раз предупредил Европу, что в случае попытки украинской армии силой решить конфликт на Донбассе, российские власти вмешаются в ситуацию…

Дмитрий Козак: Россия не будет безучастна при вторжении Украины на Донбасс

Россия не останется в стороне, если ситуация на Донбассе начнет «приобретать признаки геноцида», заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, сообщает РИА Новости.

Его текст на своем сайте опубликовало посольство России во Франции. Козак отметил, что на Украине продолжают действовать крайне радикальные политические группы, которые готовы на такие действия.

«Как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут „править бал“ те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и всё мировое сообщество».

Он также указал, что, по оценкам коллег, участвовавших в переговорах по Донбассу во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко, подходы администрации Владимира Зеленского ничем от тех не отличаются, а в некоторых аспектах они «стали даже хуже».

По словам Козака, «команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же, как команда Зеленского «стреляет себе в ногу», умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта».

Замглавы президентской администрации также напомнил высказывание Зеленского о том, что «соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России».

Касаясь темы выдачи российских паспортов украинским гражданам, Дмитрий Козак отметил, что «за нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины». «В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», — сказал он.

Замглавы Администрации Президента РФ подчеркнул, что «общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учёт в период 2019—2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек». При этом он отметил, что отдельных данных по Донбассу нет.

Он также отметил, что решение России выдавать паспорта самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения территорий в состав России, поскольку такой задачи в Кремле не ставят. Речь идёт о чисто гуманитарной ситуации.

Русская линия