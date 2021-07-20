Представители «ПЦУ» с арматурой в руках напали на верующих, избили священника и прихожан УПЦ…

18 июля 2021 года в селе Вербовец Мурованокуриловецкого района Винницкой области Украины агрессивно настроенные представители «ПЦУ» совершили попытку насильственного захвата храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Нападению предшествовали незаконные действия начальника управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА И.А. Салецкого, который вопреки решению религиозной общины УПЦ, 12 июля перерегистрировал приход в «ПЦУ», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Попытку силового захвата совершили местные сторонники «ПЦУ» и люди, которые никогда не имели отношение к местной общине УПЦ и храм до этого не посещали.

«Священника и верующих канонической Церкви избивали и выталкивали из их же храма, где они годами служили Господу. Со священника сорвали крест. Агрессивные представители „ПЦУ“ имели с собой заточенную арматуру и угрожали, что „будут резать как свиней“ прихожан храма», — сообщается на странице прихода в Фейсбуке.

Настоятель храма протоиерей Александр Лучин несёт своё служение на приходе Рождества Пресвятой Богородицы более 20 лет, и именно его усилиями и усилиями местных верующих УПЦ храм был отреставрирован и построена трапезная.

«Обманным путём, через собрание граждан села, а не через собрание именно религиозной общины, были поданы документы на перерегистрацию общины УПЦ в «ПЦУ», которая об этом не просила, — говорится в комментарии. — Верующие канонической Церкви не желали и не желают менять юрисдикцию, однако одиозный госслужащий И.А. Салецкий принял протокол собрания жителей села за собрание религиозной общины и, вместо того, чтобы зарегистрировать новую общину «ПЦУ», 12 июля 2021 года совершил противозаконные действия — перерегистрацию общины УПЦ, чем спровоцировал новую волну агрессии со стороны представителей «ПЦУ».

В результате попытки рейдерского захвата храма сторонниками «ПЦУ», храм опечатали до решения суда.

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