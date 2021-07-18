18 июля 2021 года, в день памяти святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары (Яковлевой) в мужском монастыре во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Алапаевске состоялась торжественная Божественная литургия, в которой приняли участие митрополиты Екатеринбургский Евгений, Ташкентский Викентий, Челябинский Алексий, епископы Орский Ириней, Исилькульский Феодосий, Нижнетагильский Феодосий и Каменский Мефодий, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Архипастырям сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии.

По завершении богослужения состоялся Крестный ход к шахте, куда в 1918 году, в ночь с 17 на 18 июля, живыми были сброшены алапаевские мученики — Великая княгиня Елисавета Феодоровна, ее келейница инокиня Варвара (Яковлева), Великий князь Сергей Михайлович, Князья Императорской крови Иоанн, Константин, Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей и секретарь Федор Ремез.

У шахты Преосвященные владыки почтили память безвинно убиенных и совершили молебен, а также исполнили Херувимскую песнь, которую, как известно, пели сброшенные в шахту мученики в течение нескольких дней, пока они не отошли в мир иной. Вокруг места мученической кончины, ставшего местом притяжения тысяч паломников со всего мира, под особо проникновенное исполнение Херувимской песни было совершено каждение и пронесён ковчег с мощами святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны.

С архипастырскоим словом к собравшимся обратился митрополит Викентий. Владыка рассказал о святой Елисавете, урожденной немке и протестантке, которая после трагедии с её мужем Великим князем Сергеем Александровичем не ожесточилась, а стала служить Христу милосердием и добрыми делами.

«Это такая особенность нашей православной веры. Мы должны быть незлобивыми, немстительными, неропотливыми, неосуждающими. Должны за всё Бога благодарить, потому что Господь всё делает по Своему промышлению», — сказал владыка Викентий.

Мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской построен рядом с Нижне-Селимской шахтой, куда в ночь на 18 июля 1918 года были сброшены живыми Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, инокиня Варвара (Яковлева), великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей и Федор Ремез. В Царские дни обитель становится особенным местом поклонения для тысяч людей со всего мира.

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