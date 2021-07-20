Попытка израильских иудеев нарушить статус-кво на Храмовой горе вызывает беспокойство, как у мусульман, так и у христиан…

На фоне недавних событий в Иерусалиме, где еврейские власти вторглись в мечеть Аль-Акса и силой стали выгонять с Храмовой горы мусульман, Патриарх Иерусалимский Феофил III обратил внимание на продолжающиеся провокации еврейских радикалов против христиан и мусульман на Храмовой горе и потребовал от израильских властей восстановить статус-кво на Святой Земле, сообщает портал OrthodoxTimes.

По словам Патриарха Феофила, Храмовая гора и расположенная на ней мечеть Аль-Акса являются собственностью мусульман, и нападение на это священное место, а также попытка евреев отказать палестинцам в праве свободно молиться там, являются посягательством на свободу вероисповедания, гарантированную международными законами, хартиями и человеческой моралью.

Глава Иерусалимского Патриархата осудил провокации еврейских радикальных группировок против мусульман и христиан путём постоянных нападений и подстрекательств на Храмовой горе, считая, что любой визит в эти священные места, не одобренный Департаментом исламских дарований, считается вторжением, которое должно быть прекращено.

В завершение Патриарх Феофил высоко оценил роль иорданского короля Абдаллы II, хранителя хашимитов над исламскими и христианскими святынями на Святой Земле, в защите святых мест и его постоянное стремление защитить их от нападений и алчности радикальных группировок. Его Блаженство также выразил признательность за усилия, предпринятые палестинским президентом Абу-Мазеном и Высшим Президентским комитетом по делам Церкви в Палестине в целях повышения осведомленности о практике радикальных группировок и их нападениях на исламские и христианские святыни.

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