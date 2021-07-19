Русская линия
Сводка новостей от 19 июля 2021

Архиепископ Кипрский Хризостом решил всех привить и одеть в маски
Кипрским священникам, которые отказываются от вакцинации и не носят маски, урежут зарплату…

Архиепископ Кипрский ХризостомАрхиепископ Кипрский Хризостом, печально известный тем, что единолично признал украинских раскольников, предупредил, что будет урезать жалованье тем священникам, на которых он получит жалобы за то, что они якобы призывают верующих не делать прививок и ходить в храм без масок, сообщает OrthodoxTimes.

Выступая на общественном телевидении Кипра, он сказал, что дал указание выяснить имена тех священнослужителей, которые не хотят вакцинироваться, и подчеркнул, что любой священник, выступающий против решений Архиепископа, особенно Священного Синода, должен быть наказан.

«Я буду очень строг», — сказал он.

Архиепископ Хризостом напомнил, что Священный Синод выпустил послание, в котором рекомендует верующим вакцинироваться, следуя рекомендациям экспертов. При этом все, кто не хотят следовать этой «рекомендации», теперь будут гонимы.

Что ж, таков стиль управления владыки Хризостома: всё, что он рекомендует необходимо воспринимать не как обычную рекомендацию, а как строгий приказ, который подлежит исполнению. На этом фоне не удивительно, что своими действиями Предстоятель Кипрской Церкви привёл Кипрскую Архиепископию на грань раскола.

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