17 июля 2021 года в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря города Москвы состоялось отпевание Петра Николаевича Мамонова. Богослужение возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник обители митрополит Каширский Феогност, сообщает Патриархия.Ru.

Известный актер и музыкант скончался 15 июля, на 71-м году жизни. Перед своей кончиной он соборовался и причастился Святых Христовых Таин, как подобает православному христианину.

Соболезнования в связи с кончиной Петра Мамонова выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с актером пришли поклонники его творчества, коллеги и друзья, среди которых был режиссер Павел Лунгин, сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В деревне вблизи этого города он прожил последние 25 лет.

В 1980-е годы Пётр Мамонов получил известность как основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Большую популярность Мамонову как киноактеру принесла, в частности, роль отца Анатолия в драме Павла Лунгина «Остров» (2006). Фильм был удостоен многих наград, в том числе церковных. В ноябре 2006 года создателей фильма принял Святейший Патриарх Алексий II.

Накануне своего 70-летия Петр Николаевич стал гостем авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Парсуна», которая была показана на телеканале «Спас» в марте 2021 года.

Русская линия