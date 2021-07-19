«Глядя на тебя, радуюсь, что сегодня растут и мужают такие стойкие в вере православные христиане»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье русского мальчика, пострадавшего из-за его национальности и вероисповедания в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии, сообщает Патриархия.Ru.

История вызвала широкий общественный резонанс в России и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия.

Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь в послании к мальчику, отмечает:

«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие.

Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным.

Христиане во все времена подвергались нападкам, но мы всегда помним слова Спасителя, сказанные Им в Евангелии: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). Настоящая сила духа заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков. Именно эти качества вместе с непоколебимой верностью Христу отличают Его истинных последователей. Глядя на тебя, радуюсь, что сегодня растут и мужают такие стойкие в вере православные христиане.

Очень надеюсь, что лица, облеченные властью и отвечающие за утверждение в обществе мира и порядка, сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий.

Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере.

Призываю на тебя и твоих близких Божие благословение".

Как сообщают СМИ, ситуацию под личный контроль взял премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов. Он поручил в рамках расследования дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит проведение профилактических мероприятий по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Помощь семье ребенка оказывает Россотрудничество. Как сообщил руководитель ведомства Евгений Примаков, слова которого приводит РИА «Новости», семья мальчика готова приехать в Москву, и если решится на переезд, то ей будет оказана поддержка по программе переселения соотечественников.

Секретарь Бишкекской епархии иерей Александр Пелин сообщил, что у него недавно была встреча с ребенком и его семьей. «Мы надеемся и молимся, чтобы следствие было объективным и те, кто дал обещание разобраться в этом вопросе, они его действительно сдержат и не будут скрывать каких-то фактов. Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов разбираться, находить виновных», — сказал священник.