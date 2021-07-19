Русская линия
Сводка новостей от 19 июля 2021

Епископ Озерский Порфирий выступил против принудительной вакцинации
Наместник Соловецкого монастыря считает, что каждый должен иметь право сам решать, прививаться ему или нет…

Епископ Соловецкий Порфирий18 июля 2021 года на Youtube-канале Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, а также на страницах обители в разных социальных сетях была размещена видеозапись обращения наместника и игумена обители епископа Озерского Порфирия, касающееся вакцинации от коронавируса, сообщает сайт Соловецкого монастыря.

В своём слове к пастве викарий Патриарха Московского и всея Руси владыка Порфирий выразил скорбь в связи с тем, что на многих верующих сегодня оказывается давление в связи с начавшейся в России кампанией по принудительной вакцинации.

Иерарх отметил, что до введения обязательной вакцинации от коронавируса «каждый действительно решал сам, что ему полезнее <…>. Сейчас же необходимо вновь этот выбор совершить и вновь проверить те основания, на которых можно принять это важное для себя решение. А какие могут быть основания для христианина, что действительно значимо и существенно для нас?»

По словам архипастыря, человек получил от Бога дар жизни и должен заботиться о своём здоровье. Поэтому кто верит в целительность вакцины, тот идёт и с молитвой прививается. Но при этом у тех, кто сомневается в целительности этого препарата должно быть право отказаться от вакцинации, «потому что действительно есть вопросы к этим препаратам: здесь и незаконченность испытаний, и то, что люди заболевают повторно и часто тяжело, и побочные явления».

Владыка Порфирий обратил внимание, что принимая решение, делать прививку или нет, важно быть хорошо проинформированным в этом вопросе. Что же касается религиозного аспекта вакцинации, то архиерей в своей проповеди выразил череду вопросов, на которые он, судя по всему, сам не знает ответа.

Позднее, владыка Порфирий признал, что в своих суждениях он обратился к аргументам, выходящим за рамки его знаний, и тем самым породил ошибочные рассуждения среди верующих о запрещении прививок. В связи с этим владыка благословил удалить это видео.

При этом Преосвященный епископ Порфирий вновь подчеркнул, что считает недопустимым принуждение к вакцинации, проведение которой должно сопровождаться полным согласием человека, выраженным без какого-либо давления на него.

Русская линия

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Епископ Озерский Порфирий выступил против принудительной вакцинации
Наместник Соловецкого монастыря считает, что каждый должен иметь право сам решать, прививаться ему или нет...

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