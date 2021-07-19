Наместник Соловецкого монастыря считает, что каждый должен иметь право сам решать, прививаться ему или нет…

18 июля 2021 года на Youtube-канале Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, а также на страницах обители в разных социальных сетях была размещена видеозапись обращения наместника и игумена обители епископа Озерского Порфирия, касающееся вакцинации от коронавируса, сообщает сайт Соловецкого монастыря.

В своём слове к пастве викарий Патриарха Московского и всея Руси владыка Порфирий выразил скорбь в связи с тем, что на многих верующих сегодня оказывается давление в связи с начавшейся в России кампанией по принудительной вакцинации.

Иерарх отметил, что до введения обязательной вакцинации от коронавируса «каждый действительно решал сам, что ему полезнее <…>. Сейчас же необходимо вновь этот выбор совершить и вновь проверить те основания, на которых можно принять это важное для себя решение. А какие могут быть основания для христианина, что действительно значимо и существенно для нас?»

По словам архипастыря, человек получил от Бога дар жизни и должен заботиться о своём здоровье. Поэтому кто верит в целительность вакцины, тот идёт и с молитвой прививается. Но при этом у тех, кто сомневается в целительности этого препарата должно быть право отказаться от вакцинации, «потому что действительно есть вопросы к этим препаратам: здесь и незаконченность испытаний, и то, что люди заболевают повторно и часто тяжело, и побочные явления».

Владыка Порфирий обратил внимание, что принимая решение, делать прививку или нет, важно быть хорошо проинформированным в этом вопросе. Что же касается религиозного аспекта вакцинации, то архиерей в своей проповеди выразил череду вопросов, на которые он, судя по всему, сам не знает ответа.

Позднее, владыка Порфирий признал, что в своих суждениях он обратился к аргументам, выходящим за рамки его знаний, и тем самым породил ошибочные рассуждения среди верующих о запрещении прививок. В связи с этим владыка благословил удалить это видео.

При этом Преосвященный епископ Порфирий вновь подчеркнул, что считает недопустимым принуждение к вакцинации, проведение которой должно сопровождаться полным согласием человека, выраженным без какого-либо давления на него.

Русская линия