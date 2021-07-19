В Сальске у памятника белому офицеру состоялась панихида, за которой молились казаки Всевеликого Войска Донского…

19 июля 2021 года, в очередной день рождения генерала Сергея Маркова, казаки Всевеликого Войска Донского Сальского юрта помолились за панихидой у обновленного памятника русскому офицеру. Богослужение у монумента совершил настоятель храма святых Кирилла и Мефодия иерей Алексей Каменцев, после чего состоялось торжественное возложение цветов.

Сергей Леонидович Марков родился 19 июля 1878 года неподалеку от Петербурга. Его отец был потомственным московским дворянином, офицером, а дед по материнской линии, князем Павлом Путятиным. Получив высшее военное артиллерийское образование, в 1898 году Сергей Леонидович поступил на службу, затем обучался в Императорской академии Генштаба. В 1904 году в числе добровольцев попал на Маньчжурский фронт Русско-японской войны. За боевые заслуги получил несколько орденов. После войны оставался на службе, преподавал воинские дисциплины в разных военных учебных заведениях. Эрудированного и интеллигентного Маркова сослуживцы уважительно называли «профессором».

Когда началась Первая мировая война, Маркова перевели в действующую армию. Сначала он возглавлял разведотделение на Юго-Западном фронте. В конце 1914 года возглавил штаб 4-й («железной») бригады генерала Деникина на Австрийском фронте. В 1917 году генерал-лейтенант поддержал корниловское движение, должное не допустить усиления влияния большевиков и восстановить в России «твёрдую власть». Последовал арест офицеров, сторонников Корнилова. После падения Временного правительства арестованным в ноябре 1917 года удалось бежать на Дон, где в рамках оформляющегося Белого движения они создали Добровольческую армию.

Марков быстро превратился в живую легенду и гордость армии, хотя погиб в самом начале Гражданской войны. Смерть настигла его 25 июня 1918 года из-за разорвавшегося шального снаряда у станции Шаблиевка, выпущенного из орудия отходящего бронепоезда красных.

В 2003 году в Сальске состоялось открытие бронзового монумента генералу Маркову. Автором скульптурной композиции является известный российский скульптор, народный художник России Владимир Суровцев.

Русская линия