Русская линия
Сводка новостей от 14 июля 2021

В рамках Царских дней
Телеканал «Союз» подготовил цикл программ «Екатеринбургские останки: обзор вопроса»…

Екатеринбургские останкиК Царским дням 2021 года православный телеканал «Союз» подготовил подборку программ, раскрывающих проблематику «екатеринбургских останков». Наряду с выпусками прошлых лет здесь можно посмотреть новый проект: «Екатеринбургские останки: обзор вопроса», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Продолжительная видеобеседа православного публициста, кандидата физико-математических наук Андрея Мановцева, для удобства показа в эфире и восприятия поделена на шесть частей. Это логичное, последовательное, чёткое изложение истории находок в Поросёнковом логу и обоснование вопросов, ответы на которые крайне важны в установлении истины.

Андрей Мановцев — независимый исследователь, проблемой «екатеринбургских останков» занимается уже восемь лет и является автором ряда книг и публикаций на эту тему в соавторстве с судмедэкспертом, кандидатом медицинских наук Юрием Григорьевым.

«Екатеринбургские останки» были найдены кинодраматургом Гелием Рябовым и геологом Александром Авдониным, — рассказала редактор спецпроектов телеканала «Союз» Светлана Ладина. — По их словам, ещё в 1979 году в Поросёнковом логу, под тогда ещё закрытым (а, значит, строго контролируемым) городом Свердловском. Останки эти были извлечены из указанного ими следственным органам места в 1991 году. И почти сразу, ещё до каких-либо экспертиз, они преподносились обществу как царские.

Находки останков в Поросёнковом логу производились дважды: в 1991 году (захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, Церковь в церемонии участвовала с формулировкой: «Их имена Ты, Господи, веси»), и в 2007 году — когда сразу, безо всяких экспертиз, было во всеуслышание объявлено, что обретены недостающие останки цесаревича Алексия и царевны Марии. Потом экспертизы всё-таки начались, как и следовало ожидать, они привели к изначально заявленному результату.

Если принять точку зрения сторонников признания «екатеринбургских останков» царскими, то логика действий была примерно такая. Ранним утром 17-го июля 1918 года команда похоронщиков, как называет её Мановцев, везёт тела убитых в Ипатьевском доме Царственных страстотерпцев и их верных слуг на заброшенный рудник Ганина Яма. Там, за двойным кольцом красноармейского оцепления, в обстановке секретности пытается их уничтожить. За двое суток это почему-то не получается. И тогда останки вывозят за внешний круг оцепления и на открытом месте, вблизи от железнодорожного переезда и будки стрелочника, где находятся посторонние люди (то есть как бы на виду у ненужных свидетелей), два тела сжигают, и всё, что осталось, закапывают. Место это называется Поросёнков лог.

Однако, по версии следователя Николая Алексеевича Соколова, который в 1919 году несколько месяцев работал на месте событий, доставленные на заброшенный рудник Ганина Яма тела 11 человек, убитых в Ипатьевском доме: Государя Николая Второго, Государыни Александры Феодоровны, Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Цесаревича Алексия, а также доктора Евгения Сергеевича Боткина, повара Ивана Михайловича Харитонова, горничной Анны Степановны Демидовой и камердинера Алоизия Егоровича Труппа — были расчленены и уничтожены огнём и серной кислотой (по 1 пуду на человека). Длилось это почти двое суток, за двойным красноармейским оцеплением. Именно о такой последовательности действий — огонь, затем серная кислота — писал в своих исследованиях Анатолий Михайлович Верховский.

К расследованию Соколова имел отношение как вышестоящий руководитель генерал Михаил Константинович Дитерихс. Оба они изложили всё, что удалось тогда узнать, в своих книгах об убийстве Царской семьи.

Когда в начале 90-х встал вопрос о поиске живого антиминса Ганиной Ямы — места, пронизанного мельчайшими частицами сожжённых мощей святых Царственных Мучеников и их верных слуг — ориентиром была упоминавшаяся Дитерихсом и Соколовым деревня Коптяки. Расположенная неподалёку местность, разумеется, изменилась за несколько десятилетий. Под руководством опытного геофизика Анатолия Михайловича Верховского на руднике Ганина Яма были проведены топографические работы. Получившуюся карту придирчиво сравнивали с картами, схемами и рисунками 1919 года из книг Дитерихса и Соколова. Идентичность была налицо. На святая святых Ганиной Ямы — шахту номер 7, возле которой Соколов нашёл два огромных кострища — указала длинная выработка (её размеры и форма соответствовали данным 1919 года, и она по-прежнему упиралась в открытую шахту — ту самую).

Особо важным представляется факт духовного плана. И к Ипатьевскому дому, и на пустырь после его сноса, и к ставшему известным месту уничтожения святых останков всё время шли верующие, почитатели Царственных страстотерпцев. И когда это было сопряжено с риском попасть в милицию (потому что власти такие знаки любви к Царской семье пресекали), и когда ради этого надо было преодолевать лесное бездорожье (это что касается Ганиной Ямы, пока там не построили монастырь). И Царский крестный ход, который собирает до 100 000 человек — от Храма на Крови до Ганиной Ямы 21 километр, это порядка пяти часов пути — многие перед этим молятся на всенощном бдении, затем в полуночи — на Божественной литургии. И малый крестный ход, который совершается уже несколько лет каждое воскресенье по Старой Коптяковской дороге на Ганину Яму. И та благодать Храма на Крови на месте смерти августейших мучеников и их верных слуг, и монастыря Царственных страстотерпцев на живом антиминсе Ганиной Ямы, о которой свидетельствуют сотни тысяч верующих — архиереев, священников, мирян. Всё это несопоставимо с восприятием церковным народом ни захоронения в Петропавловском соборе, ни так называемого мемориала Романовых в Поросёнковом логу.

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