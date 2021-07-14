Инициатива одной из компаний экосистемы Сбера наносить татуировки QR-кода для посещения кафе и ресторанов может привести к серьёзным последствиям, считает священник…

Протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с «Октагоном» прокомментировал инициативу сервиса доставки еды Delivery Club (проект экосистемы Сбера), который запустил функцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов.

Теперь посетители, которые переболели COVID-19 за последние полгода или вакцинировались, могут оформить заказ на производство временной татуировки со своим QR-кодом, чтобы свободно посещать заведения общепита в Москве.

Компания предлагает шесть вариантов оформления персонального кода. В Delivery Club отмечают, что с помощью этого проекта они хотят привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации.

Отец Андрей Ткачёв отметил, что появление такой инициативы заставляет вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, где сказано: «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его».

«Носить на теле идентификационные знаки — это недалеко ушло от тюремной практики татуировок. И параллели с Откровением Иоанна Богослова здесь очевидны, где говорится о нанесении на тело символов и знаков, которые будут позволять тем, у кого они есть, то, что не будет позволяться тем, у кого этого нет», — заявил отец Андрей.

По словам священнослужителя, такие проекты далеко не баловство, и они могут привести к серьёзным последствиям.

«Если сейчас предлагают делать временную татуировку, то почему бы потом её не сделать постоянной? Современное общество слишком увлеклось постмодернистским отношением к миру, как к игре, и забывает о его духовной, сакральной составляющей», — отметил священник.

Тем не менее, отец Андрей убеждён, что у этой инициативы найдутся сторонники, поскольку людей с десакрализованным сознанием в России и по всему миру очень много. В конце концов, число зверя у себя на челе и на правой руке также согласится начертать большинство людей.

Русская линия