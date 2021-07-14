Русская линия
Сводка новостей от 14 июля 2021

Проповедь вакцинации
Св. Синод Элладской Православной Церкви запретил священству выступать против вакцинации и настоятельно рекомендовал верующим сделать прививку от коронавируса…

Здание Священного Синода Элладской Православной ЦерквиСв. Синод Элладской Православной Церкви после обсуждения вопроса о вакцинации от коронавируса решил направить циркулярное письмо в епархии, чтобы информировать верующих об учении Церкви о пандемиях, рекомендовать вакцинацию и ограничить «каждый неразумный голос», сообщает РИА Новости.

На заседании, прошедшем под председательством Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима, выступили министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас и главный эпидемиолог профессор Сотирис Циодрас. После встречи Кикилиас заявил, что попросил Церковь о поддержке в усилиях по борьбе с пандемией.

По окончании встречи Синод продолжил заседание и решил направить Архиепископии Афин и епархиям Греции соответствующий циркуляр.

Он также решил «ещё раз рекомендовать свободный выбор вакцинации как исключительное и научно проверенное решение для остановки распространения вируса».

Синод напомнил, что является единоличным органом, который выражает точку зрения Элладской Церкви по всем поднятым вопросам, а его представитель митрополит Илионский, Ахарнесский и Петруполеосский Афинагор — единственным выразителем решений в СМИ.

Синод постановил «контролировать и ограничивать каждый неразумный и отдельный голос, приписываемый синодальному строю Церкви и её давней канонической традиции, чтобы избежать скандала среди верующих и опасности для здоровья всех».

Русская линия

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