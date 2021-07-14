Русская линия
Сводка новостей от 14 июля 2021

Анна Кузнецова: Прививки детям и подросткам возможны только с согласия родителей. И никак иначе
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка заявила, что никакая принудительная вакцинация от коронавируса для детей невозможна…

Анна КузнецоваОбсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в России преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение высказала в среду уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна начаться до 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы обсудили с коллегами из „Единой России“ и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», — сказала Кузнецова.

Она пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. «Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи», — уточнила омбудсмен.

«Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идёт о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьёзно», — подчеркнула Кузнецова.

При этом она обратила внимание, что «даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе», — заверила уполномоченная.

Русская линия

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Анна Кузнецова: Прививки детям и подросткам возможны только с согласия родителей. И никак иначе
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка заявила, что никакая принудительная вакцинация от коронавируса для детей невозможна...

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