14 июля 2021 года в рамках Царских дней в мультимедийном парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге прошло торжественное открытие выставки «Эскадра уходит в вечность. К 100-летию великого Русского исхода». Выставка открылась при поддержке Благотворительного фонда РМК, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Церемонию открытия возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В ней также приняли участие региональный министр культуры Светлана Учайкина, руководительница благотворительного Фонда РМК Татьяна Баланчук и заслуженная деятельница искусств Российской Федерации режиссёр Елена Чавчавадзе.

Открывшаяся выставка рассказывает о переломном моменте русской истории, о трагедиях и подвигах людей, которые были вынуждены покинуть Родину после революции и Гражданской войны в 20-х годах прошлого века: кто-то оказался на территории вновь образовавшихся государств, кто-то отступил за границу вместе с антибольшевистскими армиями, кто-то был выслан по воле новой власти.

Владыка Евгений, открывая выставку, сравнил Россию 100-летней давности с хрупким сосудом, с произведением искусства, «творением удивительных тонких сильных мудрых рук и сердец».

«Сегодня мы можем прикоснуться только к осколкам того, что осталось. Много лет надо учиться и трудиться, чтобы стать способным восстановить этот сосуд таким, как он был прежде, чем его разбили. Если мы хотим хоть отчасти воссоздать ту красоту, ту силу, ту глубину, которая есть Россия, надо много лет жизни трудиться, стремиться, надо опираться на то, что было тогда, развиваться и стать способным не просто воспроизвести то, что было в древности, а построить еще на новом уровне.

Я бы очень хотел всем пожелать учиться жить, любить Россию, нашу историю и наших предков так, чтобы иметь силы двигаться в будущем и построить не менее прекрасную, не менее глубокую, сильную, любящую людей Россию", — призвал архипастырь.

Владыка выразил надежду, что люди смогут прийти на выставку и прикоснуться к «этому удивительному сосуду, удивительной культуре, жизни, которую являл собой русский народ».

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» в своей выставке стремится показать переломное трёхлетие в истории России. Когда, с одной стороны, подходила к концу Гражданская война, а, с другой стороны, стал формироваться феномен Русского Зарубежья.

Проект вобрал в себя уникальные материалы: архив, предоставленный Еленой Чавчавадзе (АНО Дирекция президентских программ), личный архив Ирины Фёдоровой (Российский Имперский Союз-Орден), государственный архив административных органов Свердловской области, архив объединения историко-просветительских обществ «Наследие Империи» (и лично Леонида Решетникова), фотоматериалы, предоставленные д.и.н., профессором Сергеем Смирновым.

Русская линия