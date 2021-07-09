Венгерские власти жёстко ответили на угрозы еврочиновников ввести санкции против Будапешта за запрет пропаганды половых извращений среди детей…

Виктор Орбан: Мы не допустим пропаганды содомии в школах и детских садах, как бы нам не угрожали в Брюсселе

Венгрия не поддастся давлению Евросоюза, и не будет отменять новый закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ несовершеннолетним. Об этом в четверг, 8 июля, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает СПЖ со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что речь идёт о национальном суверенитете, и «брюссельским бюрократам вообще нечего здесь делать». «Мы этого не допустим!» — пообещал Виктор Орбан.

Принятый в Венгрии в середине июня закон об ограничении пропаганды содомии, предложенный Виктором Орбаном, вступил в силу 8 июля. Документ запрещает демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебных материалах и телевизионных передачах, предназначенных для лиц моложе 18 лет.

7 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятый в Венгрии закон «отвратительным» и потребовала его отменить, пригрозив санкциями. Позже Европарламент принял резолюцию, в которой осудил закон и потребовал от стран ЕС и Еврокомиссии использовать все силы, чтобы его отменить.

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