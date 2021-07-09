Митрополит Екатеринбургский Евгений в своём Телеграмм-канале отреагировал на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который сообщил, что власти не станут согласовывать в этом году Царский крестный ход в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых „мероприятий“ и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или „козьими тропами“? Это покажет время», — заявил владыка.

«В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Я однозначно пойду!», — подчеркнул архипастырь.

Митрополит Евгений признал, что «решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания», «хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции».

«Наша цель — не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему. Призываю всех принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих. Молюсь, чтобы Господь сохранил всех нас в здравии и долгоденствии, и благословляю вас присоединить к своей молитве осторожность и любовь к ближнему», — заявил владыка.

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