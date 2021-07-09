В пресс-службе Псковской епархии заявили, что вопрос о вакцинации братии Псково-Печерского монастыря был оставлен на решение каждого конкретного насельника…

В последнее дни в Интернете активно распространяются разного рода сообщения о том, что из Псково-Печерского монастыря в знак протеста против вакцинации от коронавируса «ушли отец Таврион, отец Мефодий, отец Хрисанф, отец Никон и ещё кто-то из братии». В связи с этим пресс-служба Псковской епархии выступила со специальным заявлением, в котором опровергла все подобные домыслы.

«Архимандрит Мефодий, как и каждый год в летние месяцы, помогает во время сельскохозяйственной страды в женском монастыре во Владимирце. Архимандрит Таврион недавно отъехал в лечебный отпуск. Игумен Хрисанф скоро возвращается после лечения. Схиархимандрит Никон находится в монастыре», — отметили в епархии.

«Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин», — говорится в заявлении.

Обращаясь к «людям, дерзающим распространять клевету», в епархии напомнили, что «клеветники Царствия Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).

Русская линия