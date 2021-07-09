По преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Вместе с двумя другими иконами Богоматери святой апостол, искусный врач и художник, принес этот образ Самой Владычице. Увидев Свое изображение на иконах, Она произнесла: «Благодать Родившегося от Меня и Моя с сими иконами да будет». Пророческие слова Богоматери исполнились в полной мере. Все три образа имели чудесную историю и были чудотворными.

Святой Лука выслал образ, впоследствии прославленный как Тихвинский, в Антиохию некоему Феофилу, для которого написал свое Евангелие. Предание сообщает, что после смерти Феофила икона была перенесена в Иерусалим, откуда в V веке по Р.Х. супруга царя Феодосия младшего отвезла ее в Константинополь. В столице Византии к святыне отнеслись с великим почетом: специально для этого образа была выстроена знаменитая впоследствии Влахернская церковь. В величественном храме икона пребывала 539 лет. В XI веке, в смутное время иконоборчества, чудотворный образ был скрыт защитниками Православия в обители Пантократора. Лишь после окончательной победы над иконоборчеством икона возвратилась во Влахернский храм. Но древний образ недолго оставался в Византии. За 70 лет до взятия турками Константинополя он исчез из византийской столицы.

Таинственно исчезнувшая из Византии икона в 1383 г. вдруг обнаружилась в Новгородских пределах. Древние русские летописи описывают ее появление над водами Ладожского озера «в сиянии лучезарного света». Переносимая невидимой силою по воздуху над водой, она остановилась в Тихвине. Во время своего шествия икона в пяти местах останавливалась, исцеляя больных, утешая скорбящих. На том месте, где окончательно остановилась икона, жители Тихвина построили деревянный храм во имя Успения Божией Матери. Храм этот не раз сгорал во время пожаров, но чудотворный образ оставался невредимым.

Усердием великого князя Василия Ивановича (1505 — 1533) вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу Царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613 — 1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена. Так, однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

Пресвятая Богородица, взяв Россию под свой покров, даровала землям нашим на охранение свои чудотворные иконы. По преданию, Тихвинская икона Божией Матери хранит и благословляет Северные пределы нашей страны.

Сегодня день памяти видного общественного деятеля, публициста, издателя, автора оригинальной экономической теории Сергея Федоровича Шарапова, скончавшегося в 1911 г.

Он родился в 1855 г. в Москве в дворянской семье, получил военное образование, закончив Николаевское инженерное училище. С молодости пропитался идеями славянофилов, поэтому, когда в 1875 г. в Сербии вспыхнуло восстание против турецкого ига, вместе с другими русским патриотами (М.Г.Черняев, В.В.Комаров, А.А. и Н.А.Киреевы и др.) поехал добровольцем на войну. По окончании войны занимался хозяйством в своем имении в Смоленской губернии. Внедрял всевозможные изобретения и новшества, создал мастерскую по производству дешевых плугов, которые производил и по заказу правительства. Сотрудничал в газете «Русь» И.С.Аксакова, с которым был близок, был редактором и издателем двух сборников славянофилов «Московский сборник» (1887) и «Теория государства у славянофилов» (1898). С 1886 г. начал издавать собственную газету «Русское дело», позже издавал газету «Русский труд» и журнал «Свидетель». Свои многочисленные публицистические произведения публиковал отдельными сборниками, выступал как беллетрист, был автором романа и политической фантазии «Диктатор».

В конце XIX в. активно выступал против финансовой реформы С.Ю.Витте, критикуя которую, сформулировал собственную теорию хозяйственной деятельности в самодержавном государстве. С 1905 г. принимал активное участие в монархическом движении, был одним из учредителей Союза Русских Людей в Москве, однако вскоре создал собственную Русскую народную партию, не имевшую впрочем серьезного значения. Часто выступал с докладами в Русском Собрании, был участником монархических съездов. Шарапов был активным участником славянского движения, состоял вице-президентом Аксаковского литературного и политического общества в Москве.

26 июня 1770 г. во время Русско-турецкой войны 1768−1774 гг. состоялось знаменитое Чесменское сражение.

В бухте Чесма в Эгейском море русская эскадра под командованием графа Александра Григорьевича Орлова (получившего после этого титул Чесменский) и адмирала Григория Андреевича Спиридова наголову разгромила турецкий флот. Было потоплено 16 линкоров, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер, турки потеряли свыше 10 тыс. человек, наши потери составили всего 11 человек. С тех пор Чесма стала символом побед Русского военно-морского флота. В ознаменование этой блестящей победы было решено ежегодно отмечать этот день как праздничный. В память Чесменского сражения была учреждена медаль, которой наградили всех участников битвы. В честь победы Русского флота в Царском Селе была воздвигнута Чесменская колонна, а в Петербурге построена Чесменская церковь.

Русская линия