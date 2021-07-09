Митрополит Мессинийский Хризостом (Саввастос) заявил, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной для всего греческого населения без исключений…

Митрополит Мессинийский Хризостом (Саввастос) заявил, что «обязательная вакцинация должна применяться по отношению ко всем. Никто не может быть исключён, даже священники, поскольку все мы уязвимы перед опасностью коронавируса», сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Вима Ортодоксия».

«Каждый член общества, если он не хочет сеять смерть и разрушение, должен быть вакцинирован», — сказал архиерей, отметив при этом, что прививки не нарушают права человека.

«Право личности ценится, когда я уважаю другого человека, и когда я не становлюсь поводом для его смерти. Нужно сделать прививку, чтобы разорвать цепь смерти», — добавил он.

Архиерей также согласился с позицией митрополита Волоколамского Илариона, который назвал «грешниками» тех, кто отказывается от вакцинации. «С того момента, как человек причиняет смерть себе и своим собратьям, это грех», — сказал он.

По его мнению, «вакцинация — это средство защиты жизни всех людей», а Церковь «через своё обучение и личный контакт духовенства с верующими» сделает всё, чтобы попытаться убедить отказывающихся от вакцины, что «за вакцинами нет ничего метафизического, никаких суеверий или теорий заговора».

«Беспокоит то, что многие молодые люди находятся под завесой заговоров и суеверий и не собираются делать прививки. Это очень опасно для всего общества», — отметил митрополит Хризостом.

Отвечая на вопрос о священниках на Крите, которые отказываются причащать вакцинированных, владыка пояснил, что «никто не имеет права лишать верующего Причастия, потому что он был вакцинирован или потому, что он не был вакцинирован», а «те, кто это делают, подотчётны Богу, Церкви и своему епископу».

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