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Сводка новостей от 6 июля 2021

В Троице-Сергиевой Лавре встретили ковчег с мощами святого Александра Невского
Святыня будет пребывать в Троицкой обители до 8 июля…

В Троице-Сергиевой Лавре встретили ковчег с мощами святого Александра Невского5 июля, во вторник вечером, братия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры встретила ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщает сайт Лавры.

Встреча святыни прошла у Святых врат Лавры, затем их торжественно перенесли в Успенский собор, где перед мощами святого совершили молебное пение. Богослужение возглавил архимандрит Агафодор (Маркевич).

Мощи благоверного князя Александра Невского будут пребывать в Троицкой обители до 8 июля. 6 и 7 июля с 6:30 до 8:00 и с 10:30 до 16:30 будут совершаться молебны у мощей святого. В это время верующие смогут поклониться святыне.

Принесение мощей приурочено к 800-летию со дня рождения великого князя и проходит в рамках «исторического крестного хода», который начался 12 июня в Москве, в Храме Христа Спасителя, и идет по местам жизни и деятельности князя.

8 июля в 6:30 наместник Лавры Преосвященный Фома возглавит молебное пение благоверному князю Александру Невскому, затем пройдут торжественные проводы честных мощей святого, и крестный ход продолжит свой путь по запланированному маршруту.

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В Троице-Сергиевой Лавре встретили ковчег с мощами святого Александра Невского
Святыня будет пребывать в Троицкой обители до 8 июля...

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