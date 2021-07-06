Фонд американского миллиардера Билла Гейтса и его супруги плотно занимается вопросами расширения прав и возможностей женщин, выступая за аборты и доступную контрацепцию. Причина этого в том, что Гейтс считает, что Земля перенаселена, и если не ограничить рождаемость вскоре ресурсов всем не хватит.

В связи с этим ближайшее время благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс намерен выделить 2,1 миллиарда долларов на новый проект, направленный на продвижение «гендерного равенства», сообщает СПЖ со ссылкой на Catholic News Agency.

В рамках проекта займутся продвижением контрацепции, чтобы сделать её более доступной для женщин и таким образом помочь им «расширить свои права и возможности».

«Мы знаем, что если женщины контролируют своё тело и своё будущее, они начинают цикл расширения прав и возможностей, который отражается на будущих поколениях», — написала Мелинда Гейтс на сайте фонда.

Ежегодно на проект, направленный на «расширение экономических прав и возможностей женщин, укрепление здоровья женщин и девочек и планирование семьи, а также поддержку лидерства женщин», фонд будет тратить около 420 миллионов долларов. По словам самого Гейтса, фонд также подтверждает свою «20-летнюю приверженность планированию семьи, помогая нашим партнёрам разрабатывать новые и улучшенные противозачаточные средства».

Отмечается, что с помощью «услуг по планированию семьи» фонд Гейтсов стремится «вывести женщин» на руководящие должности. В 2018 году он уже потратил на эти инициативы 296 миллионов долларов, а в 2019 году Гейтс пообещал выделить 1 миллиард долларов на «гендерное равенство».

Фонд американского миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды является одним из крупнейших благотворительных фондов в мире. С момента своего основания в 1997 году он плотно занимается вопросами расширения прав и возможностей женщин, выступая за аборты и доступную контрацепцию.

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