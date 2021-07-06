В Элладской Православной Церкви возбудили дела против двух архипастырей, выступивших против обязательной вакцинации и признания «ПЦУ»…

Синодальный комитет по доктринальным и каноническим вопросам Элладской Православной Церкви сформулировал претензии к двум митрополитам, которые выступили с жёсткой критикой по вопросу признания украинских раскольников, а также с критикой мер по борьбе с коронавирусом, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Аgeliaforos.com.

Митрополит Этолийский и Акарнанийский Косма (Папахристос) и митрополит Китирский и Антикитирский Серафим (Стергиулис) обвиняются в «неуважении к церковной власти, богословских ошибках, моральном подстрекательстве к непослушанию верующих по отношению к государству и предложениям Церкви по вопросам здоровья».

Кроме того, члены комитета сделали вывод, что своими письмами и резко отрицательной позицией относительно «ПЦУ» митрополиты «расшатывают единство Церкви Греции со Вселенским Патриархатом в православных вопросах и ставят под сомнение его канонические (украинские) привилегии».

Греческие СМИ сообщают, что Синодальный комитет по доктринальным и каноническим вопросам Элладской Православной Церкви возбудил дело против указанных архипастырей.

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