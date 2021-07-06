5 июля 2021 года, в седьмую годовщину со дня кончины митрополита Владимира (Сабодана), Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Киевской духовной академии в честь Рождества Пресвятой Богородицы и панихиду на могиле покойного Предстоятеля Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, епископ Бородянский Марк, клирики академического храма и гости в священном сане.

За Литургией были вознесены сугубые молитвы об упокоении души Блаженнейшего митрополита Владимира.

По окончании Божественной литургии на могиле Блаженнейшего митрополита Владимира состоялась панихида по покойному Предстоятелю Украинской Православной Церкви. Затем Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил заупокойную литию на могиле новопреставленного митрополита Митрофана (Юрчука).

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) отошел ко Господу 5 июля 2014 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Украинскую Православную Церковь в течение 22 лет (с 27 мая 1992 года).

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