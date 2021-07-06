Архив Святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) — всего более 80 предметов выставят на аукцион в Москве 7 июля, сообщает РИА Новости. При этом самыми ценными — не по стоимости, а по значимости — эксперты считают рукописи Святителя.

«Рукописи — отражение его мыслей, то, что он передает нам сегодняшним. Среди них есть речь 19-го года, когда он был ещё врачом и открывал школу по медицине в Ташкенте, очерки военных лет, послевоенные воспоминания. Также очень ценной мы считаем рукопись „О зле и страдании“, которую он написал в ссылке», — отметил главный эксперт аукционного дома «12й стул» Иван Ефимов.

Кроме того, на аукционе представлено «Послание врачам», в котором Святитель Лука пишет, что у врачей очень тяжёлый труд и их средняя продолжительность жизни — 40 лет. На торги также выставлены бронзовая чернильница, фотографии из личного архива, поздравление от наркома здравоохранения в связи с получением Сталинской премии (1946 год) и другие личные вещи святителя.

Русская линия